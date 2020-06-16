Небензя: США признают, что их санкции против Сирии бьют по простым людям

ООН, 16 июня. /ТАСС/. Представители США бравируют тем, что из-за введенных ими санкций против Сирии ухудшилось положение простых людей. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Сирии.

Дипломат указал на то, что 17 июня в США вступит в силу новый пакет ограничительных мер в отношении Дамаска. "Американские представители, как мы слышали в том числе сегодня, бравируют тем, что это из-за их санкций социально-экономическое положение сирийского народа так осложнилось, - отметил он. - Фактически признается, что санкции, введенные якобы адресно против сирийского руководства, бьют по простым людям". "То есть цель этих мер - сместить законные власти САР", - добавил Небензя.

Он также напомнил, что в конце мая Евросоюз продлил односторонние санкции против Сирии. "Мы не раз говорили, что это не просто калечит экономику страны, а еще и препятствует гуманитарному содействию людям. Рекламируемые изъятия на деле не работают", - сказал он, обратив внимание, что об этом говорят сами гуманитарные работники.

Название нового пакета санкций "Закон Цезаря" происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключенных в сирийских тюрьмах. Этот документ был одобрен президентом США Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года и предусматривает применение санкционных мер против основных секторов сирийской экономики, Центробанка Сирии, высокопоставленных чиновников, включая президента республики, а также любой государственной или частной организации как сирийской, так и зарубежной, которая взаимодействует с правительством в Дамаске.

Сирийский МИД расценил ужесточение санкций со стороны США "как экономический террор, который является частью развязанной против Сирии кровопролитной войны".