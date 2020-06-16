Россияне в Бразилии проголосуют по поправкам к конституции в трех городах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Россияне, находящиеся в Бразилии, смогут проголосовать по поправке к Конституции РФ 1 июля на трех избирательных участках - в Бразилиа, Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Об этом во вторник сообщило на своей странице в Facebook посольство РФ в латиноамериканском государстве.

"Граждане России, находящиеся в Бразилии, смогут принять участие в голосовании на избирательных участках, организуемых Посольством и Генеральными консульствами России в Бразилии. Избирательные участки будут открыты 1 июля 2020 года с 8:00 до 20:00 по местному времени", - говорится в публикации.

Отмечается, что для участия в голосовании необходимо иметь при себе удостоверение личности. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Бразилии участникам волеизъявления рекомендуется приносить с собой личные пишущие ручки, а также средства индивидуальной защиты. "Ношение маски и перчаток в помещении для голосования, а также соблюдение социальной дистанции обязательно", - напоминают дипломаты. Граждане, зарегистрированные в Москве или в Нижегородской области, смогут отдать свой голос по вопросу внесения поправок в конституцию с помощью дистанционного голосования, отметили в посольстве.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.