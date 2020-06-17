Совфед заслушает доклады генпрокурора и главы Минстроя

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду заслушает доклад генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за 2019 год, а также рассмотрит несколько законов.

Кроме того, в рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев с докладом об исполнении федеральных проектов в сферах строительства жилья, развития городской среды и сокращения аварийного жилищного фонда.

Члены Совета Федерации в среду могут принять заявление палаты в преддверии Международного дня парламентаризма 30 июня. В документе Совфед призывает парламенты иностранных государств объединить усилия для поиска совместных ответов на вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается человечество.

Доклад генпрокурора

С докладом перед сенаторами выступит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Накануне в профильном комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предварительно обсуждали ежегодный доклад. В обсуждении участвовали заместители генерального прокурора РФ Александр Буксман, Юрий Пономарев и Анатолий Разинкин, а также Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На заседании комитета его председатель Андрей Клишас отметил необходимость соблюдения трудовых и социальных прав граждан при реализации мер по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции. Отвечая на вопросы сенаторов, Буксман подчеркнул, что надзор за всеми социальными аспектами находится на особом внимании надзорного ведомства.

На заседании также затрагивались отдельные вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних в сферах образования, охраны здоровья, профилактики безнадзорности. Кроме того, была отмечена работа органов прокуратуры по противодействию распространению фейковых новостей и блокировке соответствующих информационных ресурсов.

Рассматриваемые законы

На заседании в среду сенаторам предстоит определить судьбу шести законов. Среди них, в частности, документ, который дополняет норму о полномочиях удостоверяющего центра по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей. Законом предусматривается, что создание сертификатов ключей проверки электронных подписей и выдача таких сертификатов в отношении усиленных неквалифицированных электронных подписей также могут осуществляться при определении лица, подающего заявление в электронной форме без личного присутствия.

"Может использоваться его простая электронная подпись, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме. При этом должно быть организовано взаимодействие удостоверяющего центра с единой системой идентификации и аутентификации", - пояснила на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству первый зампред комитета Ирина Рукавишникова.

Сенаторы рассмотрят закон, который направлен на регулирование градостроительных отношений на территориях Крыма и Севастополя, возникающих при реализации инвестиционных проектов участниками свободной экономической зоны. Также в проекте повестки - закон о введении штрафов в размере до 200 тыс. рублей в отношении саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение законодательства и требований Банка России.