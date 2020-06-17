Лавров и главы МИД АСЕАН обсудят противодействие пандемии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду специальное совещание в формате видеоконференции с главами МИД стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам реагирования на вызовы пандемии коронавируса.

Как указали в российском дипведомстве в преддверии встречи, дискуссию планируется сфокусировать на продвижении российско-асеановского стратегического партнерства, разработке совместных мер противодействия пандемии и минимизации ее социально-экономических последствий.

Ранее страны АСЕАН на специальном саммите договорились тесно координировать свои действия в борьбе с пандемией. Сотрудничество в этой сфере некоторые государства Ассоциации, в частности, Вьетнам, наладили и с Россией. Как сообщили ТАСС в посольстве Вьетнама в Москве, Ханой безвозмездно передал Москве более 5 тонн медицинских товаров, включая 370 тыс. единиц медицинских масок.

Кроме того, на предстоящем совещании министры рассмотрят актуальные задачи углубления взаимодействия России с "десяткой" в области политики и безопасности, в инновационных отраслях, включая информационно-коммуникационные технологии.

Стороны также затронут региональную повестку. Особое внимание при этом будет уделено повышению роли асеаноцентричных механизмов, в том числе Восточноазиатского саммита. "Предстоит обсудить влияние кризисной ситуации на процесс формирования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также тот вклад, который может внести реализация российских инициатив по наращиванию регионального потенциала реагирования на инфекционные заболевания в создание коллективной системы взаимодействия", - проинформировали в российском дипведомстве.

В 2020 году в АСЕАН председательствует Вьетнам. Из-за пандемии запланированные в этом году мероприятия по линии Ассоциации проходят в режиме онлайн. В повестке вьетнамского председательства - усиление координации АСЕАН и ее диалоговых партнеров в международных делах, укрепление центральной роли Ассоциации в разрешении региональных споров, вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности региона, борьба с последствиями эпидемий, стихийных бедствий, предотвращение транснациональной и трансграничной преступности.