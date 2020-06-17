Историк объяснил, почему вхождение Прибалтики в состав СССР нельзя назвать оккупацией

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов считает, что ввод советских войск в Эстонию и Латвию ровно 80 лет назад - 17 июня 1940 года - и последующие выборы парламентов, которые приняли декларации о вхождении в состав СССР, нельзя назвать оккупацией.

"Естественно, что сейчас политическая номенклатура прибалтийских стран будет называть эти события оккупацией, но с точки зрения истории у нас существует много факторов, которые позволяют нам говорить, что оккупацией это не было. Например, сам президент Латвии Карлис Улманис, который отличался крайне националистическими взглядами, сначала говорил, что СССР - враг, но когда был подписан договор о дружбе, то этот человек приветствовал ввод советских войск на территорию своей страны", - сказал он.

По словам Буранова, решение о вхождении в состав СССР принимали парламенты всех трех стран - Литвы, Латвии и Эстонии, - которые были избраны непосредственно населением. "Руководители двух из трех государств, кроме Литвы, остались при власти, парламенты, которые инициировали вхождение в состав Советского Союза, были избраны населением каждой из стран. На территории прибалтийских стран прибыло по одному советскому представителю, выборы состоялись, и результаты их известны. Я не думаю, что выборы были сфальсифицированы, - отметил историк. - Не стоит забывать, что авторитет Советского Союза был весьма высок, но, конечно, не так, как после окончания Второй мировой войны, именно с точки зрения народного социалистического государства".

Он подчеркнул, что простое население Прибалтики лояльно относилось к Советскому Союзу, что подтверждается архивными документами, в частности, докладами военного атташе при полпредстве СССР в Латвии Константина Васильева. "Полковник Константин Васильев, военный атташе в Латвии, говорил в своих докладах следующие вещи: верхушка, элиты прибалтийских государств, были настроены пронацистски и прогермански, создавались националистические движения. Но в то же время Васильев указывает, что рядовые граждане охотно приходят на демонстрации советского кино, выражают всякую поддержку Советскому Союзу и в принципе большая часть людей была настроена достаточно позитивно к тому, чтобы войти в состав Советского государства, стать союзными республиками, что открывало для не очень богатых жителей этих стран возможность развиваться в условиях огромной страны", - сказал Буранов.

Возвращенные территории

Историк отметил, что Прибалтика входила в состав Российской империи, однако была оторвана от нее без всяких юридических формальностей. "Отношения между прибалтийскими государствами и Советским Союзом изначально были очень сложными. Фактически эти страны были оторваны от Российской империи без договоров, международных комиссий и всего остального. По факту, они объявили независимость при поддержке западных государств, причем любопытно, что поддержку прибалтийским государствам оказывала как Германия, так и Великобритания, то есть страны, на тот момент воюющие между собой", - сказал Буранов.

Он отметил, что "прибалтийский вопрос" обсуждался и лидерами "большой тройки" - Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. "Черчилль всегда считал, что Прибалтика должна быть от СССР отторгнута и в своих письмах министру иностранных дел Великобритании Энтони Идену писал, что якобы весь свободный мир будет смотреть на британцев как на нехороших людей, если они позволят СССР после окончания войны опять взять под контроль эти территории. Любопытно, что Рузвельт в переписке со Сталиным заявлял, что не видит никаких проблем в этом вопросе и выражает большую уверенность, что прибалтийские народы "так же дружно проголосуют за вхождение в состав Советского Союза", на что Сталин спросил, почему голосование должно проходить повторно, если оно уже было и народы уже "дружно проголосовали", - сказал собеседник агентства.

Буранов подчеркнул, что вхождение Прибалтики в состав Советского Союза позволило отодвинуть государственную границу от Ленинграда, что в ходе Великой Отечественной войны сыграло важную роль. "Вы помните, какое расстояние от Таллина до Ленинграда? По прямой это более 300 км. С точки зрения геополитики и военно-стратегических планов мы максимально отодвигали линию будущего фронта от Ленинграда, ведь никто не сомневался, что война с Германией рано или поздно будет. И в 1941 году нам это очень сильно помогло, потому что линия фронта была отодвинута, и немцам потребовалось гораздо больше времени, чтобы дойти до Ленинграда, и неизвестно, что было бы, если бы не было этих присоединений", - отметил он.

Защита исторической правды

Буранов напомнил, что Министерство иностранных дел России еще в 1990-х годах дало оценку тем событиям. "Событие это оценивается у нас официально, оно произошло по доброй воле трех государств и четвертого государства - Советского Союза. Согласно международному праву конца 30-х - начала 40-х годов, мы совершенно не видим никаких моментов, которые могли бы быть расценены как противозаконные, не было никаких препон тому, чтобы эти государства вошли на правах республик", - сказал он.

По мнению историка, попыткам обвинить СССР в оккупации наша сторона может ответить только с точки зрения исторических документов. "На данном этапе, кроме документов и нашей открытости, мы не можем ничего противопоставить попыткам обвинить Советский Союз в оккупации. Сейчас эти государства втянуты в орбиту влияния НАТО, не хотят и не могут разговаривать с нами на равных. Недавно фонд "Историческая память" опубликовал интереснейшие документы о том, когда советское правительство приняло решение проводить какие-то действия по интеграции этих государств в состав СССР. Это происходило буквально за несколько месяцев, не было никаких подготовленных планов, как это было у Гитлера с прописанным будущим целых стран и народов. Это доказывает, что мы не готовились заранее к этим действиям, а это очень важно понимать", - отметил Буранов.

Он добавил, что без Советского Союза у народов Прибалтики "не было бы шанса сохранить свою независимость и саму жизнь, поскольку в случае победы Германии все они были бы уничтожены в соответствии с планами фюрера, и если нынешние политические элиты так жаждут исторической справедливости, то пусть для начала вернут Вильнюс Польше, а Клайпеду - Германии или России".