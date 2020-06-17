Посольство РФ призвало США серьезно отнестись к обязательствам по уничтожению химоружия

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты, единственное обладающее химическим оружием государство, продолжают выдвигать необоснованные обвинения против членов Конвенции о запрещении химического оружия. Соответствующее сообщение разместило во вторник посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Twitter.

"США - единственное обладающее химическим оружием государство - продолжают фабриковать необоснованные обвинения против ответственных членов Конвенции о запрещении химического оружия. Пришло время серьезно отнестись к вашим международным обязательствам", - отметили российские дипломаты.

Россия неоднократно призывала США сделать все возможное для ускорения процесса уничтожения своих запасов химического оружия. Так, ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что "на сегодняшний день осталось лишь одно государство-участник [ОЗХО], у которого имеются" запасы химоружия, и это США. Дипломат обратил внимание на то, что выполнить свои обязательства американцам "вполне по силам".

Россия и США обязаны были ликвидировать свои запасы в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. Изначально предполагалось, что уничтожение завершится не позднее 2007 года, однако затем сроки неоднократно переносились по техническим и финансовым причинам. Россия завершила ликвидацию своих запасов в 2017 году. Пентагон планирует завершить уничтожение своего арсенала в 2023 году.