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СФ прекратил сенаторские полномочия Каграманяна в связи с его переходом в Минздрав

Нового сенатора от Ярославской области планируется назначить 17 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия Игоря Каграманяна в связи с его назначением на должность первого заместителя министра здравоохранения России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Каграманян в верхней палате парламента был представителем от правительства Ярославской области, нового сенатора от региона планируется назначить в среду.

В 2012 году Каграманян уже занимал должность заместителя министра здравоохранения, с 2014 был первым замглавы Минздрава. С сентября 2017 года Каграманян занимал должность первого заместителя председателя комитета Совфеда по социальной политике.

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