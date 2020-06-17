СФ прекратил сенаторские полномочия Каграманяна в связи с его переходом в Минздрав

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия Игоря Каграманяна в связи с его назначением на должность первого заместителя министра здравоохранения России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Каграманян в верхней палате парламента был представителем от правительства Ярославской области, нового сенатора от региона планируется назначить в среду.

В 2012 году Каграманян уже занимал должность заместителя министра здравоохранения, с 2014 был первым замглавы Минздрава. С сентября 2017 года Каграманян занимал должность первого заместителя председателя комитета Совфеда по социальной политике.