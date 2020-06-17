Совфед призвал парламенты мира объединиться в поиске общих ответов на современные вызовы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду заявление с призывом к парламентам мира объединить усилия для поиска совместных ответов на современные вызовы и угрозы, в их числе международный терроризм, проблема изменения климата и распространение коронавирусной инфекции.

"Совет Федерации... в преддверии Международного дня парламентаризма 30 июня, отмечаемого в соответствии с принятой 22 мая 2018 года резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, призывает парламенты иностранных государств объединить усилия для поиска совместных ответов на вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается человечество", - говорится в заявлении.

Сенаторы отмечают, что преднамеренные действия ряда государств, "ратующих за некий порядок, основанный на правилах", приводят к эрозии международного права, разрушению десятилетиями создававшейся системы международных соглашений в области контроля над вооружениями, в связи с чем вновь возникла реальная опасность ядерной конфронтации". Кроме того, как отмечается в документе, по-прежнему существует угроза международного терроризма всему человечеству, "в том числе ввиду наличия существующих противоречий между государствами, которые вносят наибольший вклад в борьбу с этим общим злом".

Также парламентарии заявляют, что актуальными угрозами для глобальной стабильности являются проблема изменения климата и распространение коронавирусной инфекции. "Совет Федерации... убежден, что в этих условиях должны возрасти роль и значение международного парламентаризма и парламентской дипломатии, призванных налаживать и поощрять диалог даже там, где связи по всем иным каналам прерваны или не развиваются. Совет Федерации... подтверждает свою готовность к активизации связей с парламентами иностранных государств вне зависимости от имеющихся сложностей и разногласий в двусторонних отношениях, поскольку именно диалог, а не язык санкций и ультиматумов является единственным способом решения наболевших сейчас проблем", - говорится в документе.

Кроме того, сенаторы считают недопустимым и опасным "возведение искусственных барьеров на пути поступательного развития парламентаризма и межпарламентского диалога" и категорически осуждают санкции против парламентариев, которые являются "формой грубого и массового нарушения прав их избирателей".

"Поздравляя коллег с Международным днем парламентаризма, Совет Федерации... призывает парламенты иностранных государств объединить усилия для расширения межпарламентских связей, эффективной координации действий в поиске решений по ключевым вопросам международной повестки дня, устранения препятствий на пути межгосударственного диалога в противовес применению силы и санкций, любых форм вмешательства во внутренние дела суверенных государств и давления на их демократические институты", - говорится в принятом сенаторами заявлении.