Медведев призвал к прозрачности работы лабораторий

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Работа лабораторий, в том числе размещенных Соединенными Штатами по всему миру, должна быть в разумной степени прозрачной, чтобы не вызывать подозрений при вспышке любой новой инфекции. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике" .

Говоря о необходимости сотрудничества стран перед лицом пандемии, Медведев упомянул в том числе вопрос об исследовательской работе, "которая ведется в определенных лабораториях, в том числе тех, которые США разместили по всей планете". "Их деятельность не должна вызывать подозрений, иначе при новой вспышке любой инфекции (а в том, что такие вспышки будут, никто не сомневается) станут выдвигаться бесконечные взаимные претензии, выстраиваться конспирологические теории, вводиться перекрестные санкции. А так недалеко и до прямого конфликта", - считает Медведев.

"Здесь необходимы разумная прозрачность и согласованная верификация", - уверен зампред СБ РФ. Иначе, по его мнению, "каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием", что "рискует спровоцировать невероятную международную напряженность, которая легко может перерасти в полноценную, а не так называемую гибридную войну".