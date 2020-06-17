Совфед одобрил изменение статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, изменяющий статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение МЧС России.

Изменения вносятся в федеральные законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О гражданской обороне".

В октябре 2019 года НЦУКС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в состав центрального аппарата министерства.

"Принятие соответствующих изменений позволит повысить эффективность управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, сформировав единые центры принятия решений", - говорится в отзыве правительства.