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Совфед одобрил изменение статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях

Ранее НЦУКС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в состав центрального аппарата МЧС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, изменяющий статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение МЧС России.

Изменения вносятся в федеральные законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О гражданской обороне".

В октябре 2019 года НЦУКС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в состав центрального аппарата министерства.

"Принятие соответствующих изменений позволит повысить эффективность управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, сформировав единые центры принятия решений", - говорится в отзыве правительства.

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