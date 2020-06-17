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РФ призывает корейские стороны к сдержанности после уничтожения офиса связи в Кэсоне

РФ призывает корейские стороны к сдержанности после уничтожения офиса связи в Кэсоне - Лавров.

Лавров: РФ приветствует обсуждение военными Индии и Китая деэскалации ситуации на границе
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