Страны АСЕАН выразили поддержку усилиям РФ по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в среду в ходе специальной встречи Россия - АСЕАН дали высокую оценку усилиям Москвы по созданию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Рассказывали о нашем опыте в создании вакцины, лечебных препаратов. Эти усилия РФ были высоко оценены нашими партнерами по АСЕАН, - сказал глава МИД России. - Есть общее понимание, что любые позитивные результаты в сфере борьбы с пандемией должны быть доступны всем странам, всем людям на равной основе".

Стороны также констатировали свою солидарность в отношении координирующей роли ООН и ВОЗ в противодействии пандемии. "Поддержали подходы, которые были изложены генсеком ООН о недопустимости односторонних действий, ограничивающихся поставки медикаментов, оборудования и продовольствия в какие-либо страны", - указал Лавров.

Кроме того, страны АСЕАН выразили единодушную поддержку российской инициативе о принятии на Восточноазиатском саммите, намеченном на ноябрь этого года в Ханое, специального заявления лидеров о мерах по повышению регионального потенциала реагирования на эпидемии.