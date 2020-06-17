Лавров: предложений вернуться к идее видеоконференции "пятерки" Совбеза ООН не было

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Предложений о возобновлении подготовки видеоконференции "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН за последний месяц не поступало. Об этом сообщил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается видеоконференции лидеров стран - постоянных членов СБ ООН, которая была предложена нашими французскими коллегами уже достаточно давно и целью которой было выработать позицию в поддержку действий по борьбе с коронавирусной инфекцией, то Россию полностью устраивает проект итогового документа, - указал Лавров. - Возникли, не у нас, вопросы о том, как сформулировать отношение к роли ВОЗ. Из-за этого видеоконференция до сих пор не состоялась, и каких-либо предложений о том, чтобы эту работу возобновить, за последний месяц-полтора я не слышал".

Вместе с тем, подчеркнул Лавров, "пятерка", как механизм, несущий особенную ответственность по уставу ООН за поддержание международного мира и безопасности, подтверждает на разных уровнях свою поддержку инициативе президента России Владимира Путина об очной встрече в таком формате, как только позволит обстановка.

"Убежден, что эту встречу, которую мы продолжаем готовить, можно будет провести в согласованные главами государств сроки и в согласованном месте", - добавил министр.