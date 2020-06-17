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Лавров заявил, что Россия поможет странам АСЕАН в подготовке инфекционистов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия готова оказать странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь в укреплении кадрового потенциала для борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Россия - АСЕАН в формате видеоконференции.

"РФ продолжает оказывать содействие АСЕАН в укреплении кадрового потенциала в сфере здравоохранения, готовы делиться передовым опытом профилактики и реагирования на инфекционные заболевания, - отметил он. - В этой сфере есть инициатива Роспотребнадзора, которая была активно поддержана всеми нашими партнерами, - инициатива начать трехгодичный цикл образовательных программ для специалистов "десятки" (стран - членов АСЕАН - прим. ТАСС) по проблемам борьбы с инфекционными заболеваниями. Первые курсы в рамках этого трехгодичного цикла состоялись в 2019 году в декабре, то есть в самый первый момент появления пандемии коронавируса, во Владивостоке".

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что положительный отклик нашла и нацеленность РФ "на расширение контактов между экспертами-эпидемиологами, в том числе в дистанционном формате". "Мы условились о конкретных шагах, как такое общение сделать регулярным, и у нас общее понимание, что это позволит лучше проанализировать, лучше понять имеющиеся у обеих сторон идеи, наработки и сделать соответствующие практические выводы, воплотить их в конкретную деятельность, - продолжил он. - В конечном итоге это станет реальным вкладом в повышение эпидемиологической безопасности стран Юго-Восточной Азии, что важно и для нас, учитывая, что ежегодно страны АСЕАН принимают миллионы российских туристов".

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