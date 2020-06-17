Россия и страны АСЕАН обсудили перспективы сотрудничества после пандемии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская сторона обсудила с представителями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства, а также перспективы международного сотрудничества после пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Россия - АСЕАН в видеоформате.

"Мы обменялись мнениями и о том, как будут выглядеть перспективы посткоронавирусного обустройства региона", - сказал Лавров.

Он указал, что Россия вновь привлекла внимание участников мероприятия к инициативе президента РФ Владимира Путина по формированию Большого Евразийского партнерства. Как отметил министр, выгоду от участия в таком партнерстве могли извлечь все государства на Евразийском материке. "По нашему убеждению, это та самая основа, коллективная, открытая, инклюзивная, как принято говорить, на которой можно выстраивать новую систему Евразийской безопасности и развитие без каких-либо разделительных линий", - пояснил глава дипведомства.

Лавров сообщил, что по итогам встречи Россия - АСЕАН, было одобрено развернутое совместное заявление. "Отмечу, что в нем сформулирован очень важный принцип, который мы отстаиваем повсеместно в наших дискуссиях по региональным и глобальным делам, - принцип неделимости безопасности. Записано, что мы - и Россия, и АСЕАН - будем оставаться приверженными политике обеспечения мира и стабильности в регионе, где никто не должен обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других", - сказал он, подчеркнув важность этого политического положения.

По словам министра, стороны также приветствовали прогресс в налаживании связей между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, а также в продвижении контактов между секретариатами АСЕАН и Шанхайской организации сотрудничества.