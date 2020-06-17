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Кремль рассчитывает на урегулирование проблемы граждан Азербайджана в Дагестане

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия и Азербайджан продолжают контакты, чтобы урегулировать ситуацию, сложившуюся в Дагестане с гражданами Азербайджана. Кремль рассчитывает, что проблема будет урегулирована.

"Контакты [двух стран] осуществляются, они продолжаются, и мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят расшить эту проблему", - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что президенты России и Азербайджана - Владимир Путин и Ильхам Алиев - не проводили контакт по этой проблеме.

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