Лавров: восточноазиатский саммит по-прежнему планируется провести в Ханое в ноябре

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия на Восточноазиатском саммите (ВАС), который, как и предполагалось до пандемии, планируется провести в ноябре в Ханое, выдвинет инициативы по объединению усилий в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Россия - АСЕАН.

"Сейчас, когда наши вьетнамские друзья являются председателями АСЕАН, мы видим, насколько активно и целенаправленно они стремятся способствовать дальнейшему углублению стратегического партнерства, которое было объявлено в рамах уже российско-асеановских отношений. Мы активно готовимся к очередному Восточноазиатскому саммиту, который созывает Вьетнам в столице Ханое, он запланирован на ноябрь этого года, - сказал Лавров. - Готовится целый ряд документов, которые будут вынесены на утверждение президентов и глав правительств. Среди них и российские инициативы, в том числе о необходимости объединения усилий в борьбе с пандемией, с эпидемиями в целом, которые активно поддерживаются нашими асеановскими друзьями".

Как обратил внимание министр, Вьетнам сыграл важную роль на ранних стадиях установления контактов между РФ и странами Юго-Восточной Азии. По словам Лаврова, несмотря на то, что у России уже установились тесные связи со всеми государствами АСЕАН, Вьетнам по некоторым вопросам может способствовать повышению уровня взаимодействия.

"Вьетнам стал первой страной АСЕАН, которая подписала соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, - добавил министр. - Вслед за Вьетнамом соответствующие переговоры начал ряд других государств АСЕАН, в частности Сингапур. И ассоциация как объединение в целом тоже заинтересована в изучении возможностей начать диалог о либерализации торговли с ЕАЭС".