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Кремль считает, что Пекин и Нью-Дели самостоятельно урегулируют конфликт на границе

Дмитрий Песков сделал акцент на том, что и Китай, и Индия являются очень близкими для России партнерами

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены столкновением военных на границе Китая и Индии, однако считают, что эти страны смогут урегулировать конфликт самостоятельно.

"Безусловно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе. Мы считаем, что это очень тревожное сообщение", - сказал представитель Кремля. "Но мы считаем, что две страны в состоянии сами предпринять необходимые шаги для того, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем, и для того, чтобы в регионе была предсказуемость, стабильность и это был безопасный регион для народов, прежде всего, Китая и Индии", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что и Китай, и Индия являются очень близкими для России партнерами, во многом союзниками и странами, с которыми РФ связывают "очень тесные отношения, взаимовыгодные и основанные на взаимном уважении".

Во вторник телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на источники сообщил о гибели трех индийских военнослужащих в ходе столкновения на границе с Китаем. МИД КНР заявил, что не располагает информацией на этот счет, а министерство обороны страны позднее обвинило Индию в незаконном пересечении линии фактического контроля в Ладакхе и подготовке "провокационной атаки", что привело к столкновениям и человеческим жертвам. Оборонное ведомство при этом не уточнило, о жертвах с какой стороны идет речь.

Позднее индийское агентство АНИ со ссылкой на источники утверждало, что в результате столкновения погибли по меньшей мере 20 индийских военных, а китайская сторона потеряла 43 человека убитыми и тяжелоранеными. Официального подтверждения этой информации нет.

Ситуация в этом пограничном районе обострилась после того, как в начале мая там произошли рукопашные схватки с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что предпринимают усилия для поддержания стабильности.

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ИндияРоссияКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
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