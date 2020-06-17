Песков не знает о законопроекте об отмене документа, осудившего пакт Молотова-Риббентропа

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать внесенный в Госдуму в конце мая законопроект об отмене документа, осудившего пакт Молотова-Риббентропа между СССР и Германией в 1939 году.

"Мне об этом [законопроекте] ничего не известно, я об этом ничего не знаю, поэтому никак не могу прокомментировать", - сказал представитель Кремля журналистам.

В конце мая депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект "О признании недействующим на территории РФ Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года". Документ размещен в парламентской базе проектов законов, он находится на стадии предварительного рассмотрения.

Как отметил автор проекта в пояснительной записке, постановление об осуждении пакта "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил".