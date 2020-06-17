ЦИК 21 июня завершает прием заявлений о голосовании по месту пребывания

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия 21 июня завершает прием заявлений от участников общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма "Мобильный избиратель".

"При проведении общероссийского голосования используется хорошо себя зарекомендовавший механизм "Мобильный избиратель". Заявления принимаются через МФЦ, территориальные участковые комиссии и в электронном виде через портал госуслуг. Прием заявлений идет с 5 июня и завершится 21 июня", - сказала Памфилова перед церемонией подписания соглашения с Общественной палатой и уполномоченным по правам человека в РФ.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.