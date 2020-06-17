ЦИК подписал соглашение с омбудсменом и ОП о взаимодействии на голосовании по конституции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Центризбирком России в среду заключил соглашение с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и Общественной палатой РФ о взаимодействии при подготовке и проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"Благодаря широкому общественному наблюдению, консолидированной работе институтов гражданского общества будут обеспечены высокий уровень, эффективность контроля голосования, соблюдение прав граждан, содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий. Такая работа позволит получить не вызывающий сомнений результат волеизъявления граждан", - сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе церемонии подписания соглашения.

Согласно документу, Общественная палата будет помогать ЦИК в организации общественного контроля за участием граждан в общероссийском голосовании, соблюдении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обучении наблюдателей, а также информировании россиян о голосовании. В свою очередь уполномоченный по правам человека также будет способствовать соблюдению избирательных прав граждан во время голосования.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.