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Видеоконференция глав МИД РФ, Индии и Китая запланирована на 23 июня

Видеоконференция глав МИД РФ, Индии и Китая запланирована на 23 июня - Захарова.

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ИндияРоссияКитайЗахарова, Мария Владимировна
Захарова: РФ очевидна политическая подоплека предоставления Украине статуса партнера НАТО
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