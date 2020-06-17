Клишас считает, что во время санобработки помещений для голосования нет риска вбросов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сомневается, что председатели избирательных комиссий на предстоящем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию будут рисковать свободой и пытаться вбросить бюллетени во время санитарной обработки помещений.

"На всех участках должны находиться веб-камеры. Я не думаю, что есть какие-то риски", - сказал Клишас на заседании дискуссионного клуба Молодежного парламента Законодательного собрания Вологодской области, который проходит в среду в формате видеоконференции. Так он ответил на вопрос одного из участников мероприятия о том, не может ли произойти вброс или подмена бюллетеней во время обработки избирательных участков в связи с распространением коронавирусной инфекции, так как в этот момент председатели комиссий будут находиться в помещении одни.

Поскольку сами правила предстоящего общероссийского голосования очень детально прописаны в документах Центральной избирательной комиссии, "все будет предельно прозрачно", добавил сенатор. "Невозможно просто взять пачку бюллетеней и вбросить их куда-нибудь", - подчеркнул Клишас.

Он напомнил, что ранее был принят закон, который распространил действующую ответственность (вплоть до уголовной) за нарушения на выборах и на общероссийское голосование. "Я не думаю, что кто-то будет сильно рисковать своей свободой, чтобы фальсифицировать результаты общероссийского голосования", - заключил глава комитета СФ.

Явка на голосовании

Клишас также считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции скажется на явке на общероссийском голосовании. По его мнению, она "вряд ли перевалит далеко за 60%".

"Я думаю, что, конечно, скажется [ситуация с распространением коронавируса]. Скажется в минус. Насколько большой объем, мне сложно оценить. Я думаю, что будет большая специфика по регионам, исходя именно из эпидемиологической ситуации в тех или иных регионах", - сказал Клишас.

Он предположил, что некоторые люди будут опасаться идти на участок для голосования, несмотря на все принятые меры, "сколько ни убеждай, что поход на участок по голосованию намного безопаснее, чем поход в супермаркет". "Все равно кто-то посчитает это для себя неприемлемым, но у них тоже должно быть такое право. Это право голосовать. А не обязанность", - подчеркнул сенатор.

По его мнению, явка вряд ли перевалит далеко за 60%, как это прогнозируют социологи. "Думаю, что будет меньше. Данные социологов будут меняться. Эти социологические опросы - это очень подвижная материя. Я думаю, что мы уверенно перевалим за 50%, но мы не уйдем в 64-65%, я видел тоже такие данные", - сказал Клишас.