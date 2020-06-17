Захарова предостерегла страны Европы от поспешного ослабления карантинных мер

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что европейские государства не станут ослаблять внимания в борьбе с коронавирусом, и предостерегает от поспешной отмены запретов на передвижение. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз хотела бы подчеркнуть: речь пока идет о заявлениях, намерениях. Учитывая шаги европейских партнеров в направлении восстановления передвижения, надеемся, что соседи не будут ослаблять внимания к вопросам эффективности работы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Напомню, от чрезмерной поспешности в ослаблении карантинных запретов продолжает предостерегать Всемирная организация здравоохранения", - указала Захарова.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) настоятельно призвала все страны Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, ЕК рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.