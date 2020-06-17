Патрушев: поправки в конституцию имеют огромное значение в определении путей развития РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Поправки в Конституцию России имеют огромное значение для определения целей и дальнейших путей развития страны. Такое мнение секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил в статье, опубликованной в среду в " Российской газете" .

"Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации открывает новую страницу в истории российского государства, - подчеркнул он. - Изменения, нацеленные на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания, поддержку и охрану государством культуры как уникального наследия многонационального российского народа, укрепление основ социального государства, - важнейшее событие, имеющее огромное значение для определения целей и дальнейших путей развития нашей страны".

Секретарь Совбеза отметил, что именно духовно-нравственные ценности лежат в основе мировоззрения, выступают ориентиром жизнедеятельности, взаимопонимания людей, являются основой формирования стереотипов и моделей поведения человека в обществе. "Интерес к вопросу о том, какие ценности нужны, возникает, как правило, когда перед обществом и государством встает вопрос о выборе путей дальнейшего развития, - добавил он. - По-особому тема ценностей зазвучала в условиях широкого обсуждения поправок в Основной закон страны и в год 75-летия Великой Победы".