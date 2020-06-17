Патрушев назвал социокультурной агрессией попытки навязать странам универсальные ценности

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Попытки навязать России и другим странам чужое мировосприятие и так называемые универсальные ценности являются социокультурной агрессией. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в своей статье для "Российской газеты".

"Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия. Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором - либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными", - отметил секретарь СБ РФ. Таким образом, констатировал он, "любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под официально принятые "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином государстве".

"Такие нормы и ценности не могут быть приняты многонациональным российским народом ни при каких условиях", - уверен Патрушев.

Он при этом подчеркнул, что наступление ведется по всем фронтам "этой гибридной войны", направлением главного удара которой выбрано размывание сложившихся в течение веков традиций различных народов, их языка, веры и исторической памяти поколений. "В условиях цифровизации современного общества, на фоне деградации системы международных отношений и международной безопасности коллективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные российские духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие для человечества ценности, подрывая устои государств", - написал Патрушев, отметив, что при этом активно используются идеологические формулировки типа "конфликта цивилизаций".