Захарова: у решения НАТО предоставить Киеву новый статус партнера политическая подоплека

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Политическая подоплека предоставления Киеву статуса партнера НАТО с расширенными возможностями очевидна, этим решением альянс поощряет деструктивный курс украинских властей. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что бы в НАТО ни говорили о принятом решении, политическая подоплека очевидна. В условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договоренностей, продолжает вести войну в Донбассе, его просто нельзя оценить иначе, как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей", - сказала она.