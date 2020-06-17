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Захарова: у решения НАТО предоставить Киеву новый статус партнера политическая подоплека

Официальный представитель МИД РФ считает, что этим решением альянс поощряет деструктивный курс украинских властей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Политическая подоплека предоставления Киеву статуса партнера НАТО с расширенными возможностями очевидна, этим решением альянс поощряет деструктивный курс украинских властей. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что бы в НАТО ни говорили о принятом решении, политическая подоплека очевидна. В условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договоренностей, продолжает вести войну в Донбассе, его просто нельзя оценить иначе, как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей", - сказала она.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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