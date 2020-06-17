Замглавы МИД России обсудил с послом Индии ситуацию на индийско-китайской границе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма обсудили в среду по телефону ситуацию в районе индийско-китайской границы.

"Обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на линии фактического контроля в Гималаях, разделяющей Индию и Китай", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

Китайские и индийские пограничники вступили в очередной конфликт на линии фактического контроля в Ладакхе в ночь на 16 июня. По утверждению источников агентства АНИ, с индийской стороны погибли 20 военных, а китайская сторона потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон тогда получили ранения. Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин, в свою очередь, утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.