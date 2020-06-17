Россия рассчитывает, что Индия и Китай найдут способ урегулировать напряженность

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Индия и Китай смогут прийти к компромиссному решению напряженной ситуации на границе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга.

"Мы пристально следим за ситуацией на разделяющей Индию и Китай линии фактического контроля. Мы рассчитываем, что эти два государства как ответственные члены международного сообщества найдут взаимоприемлемые пути скорейшего урегулирования возникшей напряженности с использованием отлаженных механизмов двустороннего диалога в соответствие с политической договоренностью о недопущении насилия", - сказала она.