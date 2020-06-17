Захарова: неконструктивность внешнего давления на Венесуэлу становится очевидной для всех

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бесперспективность давления на Венесуэлу становится очевидным и для внешних игроков. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга.

"Радикалам и, конечно, их внешним руководителям, действующим по принципу "чем хуже, тем лучше", все больше отказывает чувство реальности. Нужно по-новому взглянуть на ситуацию, призываем к этому влиятельных международных игроков. Этот подход уже начинает формироваться", - сказала она.

По словам дипломата, стало очевидным, что давление и противоправные рестрикции в отношении Боливарианской Республики только усугубляют ситуацию и заводят ее в тупик. Захарова подчеркнула, что единственный верный подход для внешних игроков - не разъединяющий внутривенесуэльские силы, а конструктивный и работающий на построение доверия между ними. "С таких позиций выступаем мы в ходе интенсивных внешних контактов по венесуэльской проблематике, подобного подхода мы намерены придерживаться в дальнейшем", - подчеркнула она.

Дипломат поддержала документ о сотрудничестве в целях противодействия эпидемии, подписанный правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро и представителями оппозиции в Национальной ассамблее при участии Панамериканской организации здравоохранения. "Важно разработать практический инструментарий, для чего необходимы новые контакты сторон соглашения. Необходимо, чтобы венесуэльские средства на заблокированных в связи с санкциями США счетах были использованы на общее благо, а именно для закупки товаров медицинского назначения для борьбы с коронавирусом, [для закупки] продовольствия, а также в целях восстановления экономики, пострадавшей как от пандемии, так и от западных рестрикций", - добавила она.