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Нагорно-карабахский конфликт

Захарова: заочная встреча по вопросу Нагорного Карабаха состоится до конца месяца

По словам официального представителя МИД РФ, встречи в очном формате возобновятся, как только будут сняты ограничения на международное сообщение

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заочная конференция по вопросам урегулирования в Нагорном Карабахе будет проведена до конца июня, встречи в очном формате возобновятся, как только будут сняты ограничения на международное сообщение, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередная заочная встреча планируется до конца этого месяца, - сказала она. - По мере открытия границ и снятия ограничений на международное сообщение <...> встречи приобретут очный характер".

"Сопредседатели находятся в постоянном контакте с министром иностранных дел Азербайджана и Армении" , - подчеркнула Захарова.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНагорно-карабахский конфликт
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