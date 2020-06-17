Захарова заявила, что РФ будет следить за ходом событий после заявлений Японии по ПРО США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия будет внимательно наблюдать за развитием событий после заявлений руководства Японии о приостановке развертывания наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона обратила внимание на заявления ряда официальных представителей Японии о намерении "приостановить реализацию планов развертывания противоракетных комплексов Aegis Ashore наземного базирования на территории страны". "При этом учитываем также и высказывание министра иностранных дел Японии [Тосимицу Мотэги] в парламенте в ходе общения с журналистами относительно того, что никаких изменений в курсе Японии на наращивание военно-политического сотрудничества с США не произошло. Мы будем отслеживать развитие данного сюжета, прежде всего, на предмет того, последуют ли за нынешними заявлениями конкретные шаги японского руководства, в частности в противоракетной области, имеющей прямую проекцию на ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнула она.

В понедельник министр обороны Японии Таро Коно заявил, что процесс развертывания Aegis Ashore приостанавливается. Окончательное решение на этот счет будет принято на заседании национального Совета безопасности. Также не исключено, что оно будет юридически оформлено правительством.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.

На закупку в США двух комплексов Aegis Ashore предполагается затратить около 268 млрд иен (более $2,5 млрд). Озабоченность в связи с их размещением неоднократно выражали Россия и Китай, которые указывают на то, что развертывание этих установок негативно скажется на балансе сил в регионе.