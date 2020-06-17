Захарова: вывод войск США из Афганистана не приведет к росту угроз для Центральной Азии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия не считает, что вывод американского контингента из Афганистана может привести к росту угроз для стран Центральной Азии. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не считаем, что вывод американских войск из Афганистана чреват ростом угроз для государств Центральной Азии. Скорее, присутствие контингентов США и НАТО является раздражителем для вооруженной оппозиции и препятствием для стабилизации обстановки в стране", - сказала она.

По словам дипломата, российская сторона рассчитывает, что реализация мирного соглашения между США и талибами (представители запрещенного в РФ движения "Талибан"), подписанного 29 февраля в Дохе, приведет к полному выводу иностранных войск из Афганистана. "Мы также исходим из того, что нормализация обстановки в стране позволит властям Афганистана эффективнее бороться с действующими в настоящее время на территории исламской республики угрозами терроризма и наркопреступности", - добавила она.

Официальный представитель дипведомства отметила, что РФ укрепляет потенциал российской военной базы в Таджикистане. "Считаем эти шаги важным условием повышения безопасности южных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - указала Захарова.

Она напомнила, что в рамках ОДКБ реализуется перечень мер, направленных на снижение напряженности на таджикско-афганской границе. "Также прорабатываются меры по усилению разведки за перемещением боевиков, мониторингу наиболее опасных направлений", - отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, ОДКБ готова к любому сценарию развития военно-политической обстановки в Афганистане. "Государства-члены предпринимают совместные усилия по укреплению южных границ зоны ответственности ОДКБ, включая практику проведения учений с контингентами коллективных сил этой структуры в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана", - заключила она.