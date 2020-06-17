Комитет Госдумы вернул фракции КПРФ законопроект о Конституционном собрании

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение вернуть фракции КПРФ внесенный ей в марте законопроект о Конституционном собрании. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе комитета.

"Законопроект возвращен в связи с отсутствием заключения правительства РФ", - сказали в пресс-службе.

Инициатива была внесена фракцией коммунистов в начале марта. Как заявил тогда лидер КПРФ Геннадий Зюганов, партия настаивает на внесении изменений в первую и вторую главы основного закона, для чего необходимо созвать Конституционное собрание.