Захарова опровергла публикации об "обещании" Путина по резолюции о границах Палестины

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Утверждения израильской газеты Israel Hayom о том, что президент РФ Владимир Путин якобы обещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в 2016 году заблокировать предлагаемую США в Совете Безопасности ООН резолюцию о признании Государства Палестина в границах 1948 года "абсолютно абсурдны". Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, практика недостоверных информационных вбросов давно стала характерной чертой нашего времени, - отметила она. - Особое разочарование вызывает, когда объектом такого рода дезинформации становятся официальные лица, так как на их заявления ориентируются, они определяют внешнюю и внутреннюю политику".

В статье израильской газеты от 15 июня утверждалось, что Нетаньяху на закрытой встрече якобы рассказал, что в конце 2016 года администрация занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы будто бы намеревалась внести в СБ ООН резолюцию, требующую от еврейского государства признать Палестину в границах 1948 года. Тогда израильский лидер, по версии газеты, позвонил российскому президенту с просьбой заблокировать такую резолюцию, на что Путин якобы согласился. После этого Обама решил не предлагать документ на рассмотрение СБ ООН.

"Корреспондент указанной газеты, как нам представляется, просто не знаком с ближневосточными реалиями, что странно, ведь настолько невероятно все это звучит, в частности предложение любого американского лидера о возврате к границам, существовавшим с 1948 по 1967 год, на которых основывается двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, поддерживаемое Россией и большинством государств мира, - отметила Захарова. - Видимо, автор также не в курсе, что наша страна задолго до описываемых событий, в 1988 году, признала Государство Палестина в этих границах, включая Восточный Иерусалим".

Официальный представитель МИД РФ также указала, что, если Соединенные Штаты хотели бы признать Палестину в границах 1948 года, они могли бы сделать это в национальном качестве, не вынося вопрос в СБ ООН.

"В заключение еще раз хотела бы подтвердить принципиальную позицию России в поддержку комплексного, устойчивого палестино-израильского урегулирования путем прямых переговоров между сторонами под эгидой ООН с опорой на общепризнанную международно-правовую базу - соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Арабскую мирную инициативу и Мадридские принципы", - резюмировала Захарова.