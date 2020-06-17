В МИД РФ прокомментировали санкции США против Дамаска в рамках "Акта Цезаря"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вступивший в силу 17 июня в США "Акт Цезаря" и связанные с ним санкции против правительства Сирии на деле бьют по обычным сирийцам. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Акт Цезаря", который на словах направлен на "защиту гражданского населения", на деле бьет по обычным сирийцам", - указали в дипведомстве.

"В Вашингтоне вполне отдают себе отчет в том, что действующие несколько лет односторонние санкции США, к которым сегодня добавятся новые рестрикции, во многом спровоцировали девальвацию сирийской лиры и скачок цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости. В результате тысячи простых сирийцев, по свидетельству представителей специализированных гуманитарных агентств ООН, оказались буквально на грани выживания", - добавили в министерстве.