{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В МИД РФ прокомментировали санкции США против Дамаска в рамках "Акта Цезаря"

В министерстве считают, что ограничения против правительства республики на деле бьют по обычным сирийцам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вступивший в силу 17 июня в США "Акт Цезаря" и связанные с ним санкции против правительства Сирии на деле бьют по обычным сирийцам. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Акт Цезаря", который на словах направлен на "защиту гражданского населения", на деле бьет по обычным сирийцам", - указали в дипведомстве.

"В Вашингтоне вполне отдают себе отчет в том, что действующие несколько лет односторонние санкции США, к которым сегодня добавятся новые рестрикции, во многом спровоцировали девальвацию сирийской лиры и скачок цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости. В результате тысячи простых сирийцев, по свидетельству представителей специализированных гуманитарных агентств ООН, оказались буквально на грани выживания", - добавили в министерстве.

Теги
СШАСирия
Захарова прокомментировала информацию о похищении в Йемене отпечатанных в России риалов
Официальный представитель МИД РФ отметила, что эти банкноты были отпечатаны российским Гознаком в соответствии с заключенным с правительством страны в 2017 году коммерческим контрактом
Читать полностью