МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост главы правительства Киргизии. Об этом сообщила в среду пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения, - отметил в своем послании Мишустин. - Успешно развивается торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях и других областях". Он выразил уверенность, что дальнейшему укреплению двусторонних связей будет способствовать проведение в 2020 году перекрестных Годов России в Киргизии и Киргизии в России.

"Важно и впредь наращивать сотрудничество по правительственной линии, расширять интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", - подчеркнул российский премьер. Он пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал в среду указ о назначении Кубатбека Боронова руководителем правительства республики.