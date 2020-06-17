Захарова прокомментировала информацию о похищении в Йемене отпечатанных в России риалов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Похищенные в результате атаки сепаратистов на правительственный конвой в Йемене банкноты были отпечатаны российским Гознаком в соответствии с заключенным с правительством страны в 2017 году коммерческим контрактом. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о похищении в Йемене отпечатанных в России денежных средств.

"Судя по той информации, которую мы получаем, указанный инцидент действительно имел место в столице йеменского Юга. <...> Мы можем также подтвердить, что в соответствии с контрактом, он был подписан официальными йеменскими властями в 2017 году, АО "Гознак" печатает для этой страны новые денежные знаки. Речь идет об исключительно коммерческой сделке, свои обязательства по которой упомянутая российская компания выполняет со свойственным ей высоким профессионализмом, качественно и в срок", - сообщила Захарова.

Она также напомнила, что после эвакуации российского посольства из столицы Йемена Саны в декабре 2017 года в стране отсутствуют дипломатические представительства РФ.

14 июня агентство Reuters сообщило, что в Йемене лояльные Южному переходному совету сепаратисты напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты. Всего, как сообщается, похищено около 64 млрд риалов ($255 млн).

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах". Непрекращающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире, сопровождающегося голодом и вспышками холеры. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.