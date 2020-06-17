В Москве не подтвердились случаи принуждения к регистрации на онлайн-голосование

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ни одного случая принуждения граждан к регистрации на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ не подтвердилось в Москве. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель штаба по наблюдению за голосованием в Москве, член Общественной палаты (ОП) столицы Илья Массух.

Ранее "МБХ медиа" сообщили, что в Москве подтвердились четыре случая, когда руководство бюджетных учреждений принуждало сотрудников к электронному виду голосования по поправкам в конституцию.

"Были жалобы и сигналы, и мы, как общественный штаб, направили мобильную бригаду для проведения бесед и выяснения ситуации по четырем случаям: в библиотеку, школы и подразделение МЧС. Фактического подтверждения этим случаям нет, но проведена дополнительная беседа о недопустимости назойливого информирования о голосовании", - сказал Массух.

Он уточнил, что всего было получено более 30 жалоб от анонимных источников о возможном принуждении к регистрации на порталах государственных и городских услуг для последующего участия в электронном голосовании. Двенадцать из них были получены от москвичей штабом напрямую. "Либо в соцсетях кто-то публикует объявление, что его руководство, возможно, принуждает к голосованию либо напрямую обращается в штаб. По ряду жалоб были сделаны звонки. Проверяем все случаи и сообщения", - сказал Массух.

О результатах проверок штаб обязательно дополнительно проинформирует общественность, добавил он.