Дипломаты России и Британии выразили готовность совместно бороться с пандемией

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и государственный министр по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон обсудили в среду по телефону ситуацию с пандемией и подтвердили готовность к совместной работе медицинских служб двух стран по борьбе с коронавирусом.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в мире, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции. Выражена готовность к совместной работе медицинских служб наших стран по борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что собеседники также обсудили сложившуюся ситуацию в российско-британских отношениях. "Подтверждено понимание о необходимости поддержания регулярного диалога с целью поиска решения накопившихся проблем", - указали в МИД РФ.

В российском дипведомстве добавили, что во время беседы был затронут ряд других актуальных вопросов международной повестки дня, в частности ситуация на Украине, соблюдение прав человека, противодействие глобальному изменению климата.