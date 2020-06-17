Постпред РФ в Женеве: расизм и беззаконие давно приняли в США системный характер

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. США на протяжении десятилетий закрывали глаза на справедливую критику со стороны мирового сообщества, хотя расизм и полицейский произвол давно приняли в этой стране системный характер. Соответствующее заявление сделал в среду на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Выступая на специальном заседании СПЧ, посвященном проблеме расовой дискриминации в связи с убийством в США афроамериканца Джорджа Флойда, российский дипломат напомнил, что Соединенные Штаты "отказываются участвовать в большинстве основных международных договоров по правам человека, бойкотируют работу СПЧ". При этом, по его словам, они "упорно продолжают критиковать другие государства по правозащитным поводам". Как подчеркнул глава дипмиссии РФ, "уверенность американской администрации в собственной непогрешимости, безнаказанности и мессианской роли во многом привела к трагедии".

"Расизм, полицейский произвол и беззаконие давно приняли в США системный характер. На справедливую критику со стороны мирового сообщества в Вашингтоне закрывали глаза десятилетиями, а проблемы меж тем множились", - констатировал Гатилов. Он призвал власти США "всерьез заняться исправлением бедственного положения дел в правозащитной сфере и прислушаться к мнению собственного народа и авторитетных международных институтов".

В России считают, что бескомпромиссная борьба с современными формами расизма, включая неонацизм, должна стать приоритетом для мирового сообщества. "Сегодняшняя ситуация - грозное предупреждение. Насилие и вандализм в ходе протестов недопустимы и должны преследоваться по закону", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что в противодействии расизму, в том числе в отношении лиц африканского происхождения, необходимо обратить особое внимание на его глубинные причины. "Корни уходят в колониализм, трансатлантическую работорговлю, апартеид", - отметил Гатилов. Он напомнил, что Россия являлась "одной из немногих, а по некоторым направлениям - единственной страной, которая финансово поддерживала работу правозащитного измерения ООН по противодействию расизму и его современным формам".