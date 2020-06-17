Кадыров назначил своего помощника Дудаева министром печати и информации Чечни

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров реорганизовал региональное министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации и назначил его руководителем своего помощника Ахмеда Дудаева.

"Я принял решение о реорганизации министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Теперь ведомство будет заниматься только вопросами информации и печати. Возглавит новое министерство дорогой брат, помощник главы Чеченской Республики Ахмед Дудаев. В нашей команде он зарекомендовал себя как энергичный, инициативный, творческий и целеустремленный молодой человек", - написал Кадыров в среду на своей странице "ВКонтакте".

Ранее министерство возглавлял Джамбулат Умаров. Во вторник Кадыров назначил его первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. На новом месте он будет курировать внешнюю и внутреннюю политику.

Ахмед Дудаев с 2017 года руководит чеченской государственной телерадиокомпанией "Грозный". Параллельно занимал должность помощника главы Чечни по СМИ.