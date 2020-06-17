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Голосование по поправкам в конституцию

Трафареты для бюллетеней с шрифтом Брайля изготовят для 229 избирательных участков Москвы

Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для инвалидов по зрению подготовят для 229 избирательных участков к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома на заседании в среду, о чем свидетельствует опубликованное на сайте комиссии решение.

"Утвердить перечень избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых в помощь участникам голосования, являющимся инвалидами по зрению, будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня для голосования, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля", - говорится в документе.

Как добавляется в приложении к решению комиссии, в данный перечень входят 229 избирательных участков.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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