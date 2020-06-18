Лавров и Дачич считают, что США и ЕС хотят замкнуть решение косовского вопроса на себя

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз стремятся замкнуть на себя решение косовской проблемы, не учитывая мнение всех вовлеченных сторон. Об этом говорится в совместной статье глав МИД РФ и Сербии Сергея Лаврова и Ивицы Дачича, опубликованной в четверг в "Российской газете" и газете "Курир".

"В последнее время заметно оживились публичные дискуссии о возможных развязках косовского узла, - отмечается в статье. - Вновь нарастает активность США и Евросоюза, которые стремятся замкнуть урегулирование на себя, конкурируя за ведущую роль в данном процессе. При этом, как это бывало и ранее, они зачастую не учитывают мнение всех вовлеченных сторон, что ставит под вопрос саму возможность нахождения справедливого решения".

Как указали Лавров и Дачич, чтобы избежать новых ошибок, полезно оглянуться назад и проанализировать имеющийся печальный опыт внешнего вмешательства в дела региона. "Мы также считаем важным высказать наши общие оценки текущего состояния дел и изложить принципиальные подходы к вопросам косовского урегулирования, - отметили главы внешнеполитических ведомств двух стран. - Нерешенность проблемы Косова уже более двадцати лет препятствует полноценной стабилизации Западно-Балканского региона, порождает все новые всплески напряженности".

Министры подчеркнули, что "мина замедленного действия" была заложена в тот момент, когда западные страны, бомбившие Югославию в 1999 году, поставили цель обеспечить независимость края в обход международного права. "Сделано это было под циничной вывеской "многовариантности": либо с согласия Белграда, либо без него, - говорится в статье. - Иными словами, мнение Сербии изначально не бралось в расчет. Такой ущербный подход, грубейшим образом попирающий резолюцию 1244 СБ ООН, ориентирован исключительно на удовлетворение сепаратистских устремлений косоваров".

Позднее, в 2008 году, когда в Приштине явочным порядком объявили о независимости, Москву и Белград настойчиво убеждали в том, что переговорный потенциал будто бы исчерпан, при этом призывы России и Сербии, в том числе на самом высоком уровне, продолжать переговоры игнорировались. "За прошедшие с тех пор годы международное сообщество неоднократно убеждалось в том, что шансы на выработку жизнеспособного варианта урегулирования способен дать лишь поиск решения при соблюдении резолюции 1244 СБ ООН при сбалансированном, реальном учете интересов сторон", - указали Лавров и Дачич.

Партнерство России и Сербии

Российско-сербское стратегическое партнерство не зависит от диалога Белграда и Брюсселя, говорится в совместной статье глав МИД РФ и Сербии.

"Москва и Белград являются стратегическими партнерами. Мы нацелены на углубление взаимовыгодного сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Этот подход не зависит от намерения Сербии вести переговоры о вступлении в Евросоюз: она будет и впредь развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом", - отметили министры.

Касаясь косовского урегулирования, они заявили о намерении продолжать тесное взаимодействие по этому вопросу на основе резолюции 1244 СБ ООН. "Вместе с тем отмечаем, что прием Сербии в Евросоюз по-прежнему используется кое-кем в качестве рычага давления на Белград в вопросе признания косовской "независимости". Получается, что для членства в ЕС государству-соискателю необходимо отказаться от части своей территории", - продолжили главы МИД.

Назвав такое требование абсурдным, Лавров и Дачич указали на то, что его авторы видят угрозу в возможной корректировке административной линии Косова. "Такая озабоченность выглядит тем более лицемерно, если вспомнить, кто и какими способами расчленял Югославию. Как бы то ни было, Россия и Сербия продолжают исходить из того, что необходимо соблюдать резолюцию 1244 СБ ООН. Поиск компромисса в процессе переговоров - исключительная прерогатива Белграда и Приштины", - продолжили они.

Министры подчеркнули, что именно стороны конфликта должны сформулировать и принять окончательное решение, которое получило бы одобрение Совета Безопасности ООН. "Москва согласится только с таким вариантом урегулирования, который будет приемлем для Белграда. Что касается внешнего содействия переговорам, то оно должно заключаться в том, чтобы непредвзято следить за соблюдением международно-правовых рамок диалога без навязывания готовых схем", - указано в статье.

Концепция суверенинета

Концепция самопровозглашенной независимости Косова потерпела крах, так как не пользуется единодушной поддержкой ни в Европе, ни в любой другой части мира. "Концепция самопровозглашенного суверенитета Косова потерпела крах. Ни на Балканах, ни в Европе, ни в других частях света она не пользуется единодушной поддержкой, - подчеркивается в статье. - Около половины государств-членов ООН не признает пресловутую косовскую "государственность", и число таких стран растет".

Как отмечают министры, все больше столиц проникаются осознанием всей пагубности созданного в Косове прецедента силового вмешательства извне в дела независимого государства под надуманными предлогами. "На протяжении последних месяцев ЕС и США весьма энергично агитируют в пользу возобновления диалога между Белградом и Приштиной. Разумеется, мы поддерживаем политические методы урегулирования, однако считаем, что в основе переговоров должен быть принцип добросовестного выполнения ранее согласованных договоренностей, - указывают авторы. - Ключевая из них - создание полноценного Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК), наделенного необходимыми полномочиями".

Прямая ответственность Евросоюза как посредника в переговорном процессе, уверены Лавров и Дачич, заключается именно в том, чтобы заставить косовские власти исполнить свои обязательства. "Пока никакого продвижения в вопросе создания ССМК не происходит, - обратили внимание министры. - Будем надеяться, что Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак выступят в роли честных брокеров".

Логово бандитов

Расцвет криминала в Косове показывает несостоятельность независимости края, он стал пристанищем для бандитов, в том числе связанных с террористическими группировками.

"Широкое распространение в Косово криминальных элементов, связанных с террористическими группировками на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, а также с преступными сообществами на Балканах и в других частях Европы, свидетельствует о превращении края с богатым историко-культурным наследием в логово уголовников и бандитов всех мастей", - отметили министры.

По их словам, эта ситуация доказывает несостоятельность независимости Косова, где также воцарился внутриполитический хаос. "Местные партии погрязли в нечистоплотной борьбе за власть, интригах, взаимных обвинениях и клановых распрях на фоне экономического упадка и разгула преступности. В этих условиях "государственное строительство", о котором так любят рассуждать тамошние деятели и их внешние спонсоры, превратилось в фикцию", - говорится в статье.

Борьба с международными преступниками, бывшими главарями "Освободительной армии Косово", на территории края не ведется при бездействии Специального суда по Косову, который должен заниматься расследованиями совершенных ими преступлений, включая убийства и похищения с целью незаконной торговли человеческими органами. "Мы по-прежнему ожидаем, что этот орган правосудия заработает и выдвинет обвинения в адрес преступников", - заявили главы МИД.

Лавров и Дачич также подчеркнули, что присутствие международных сил не способствуют нормализации обстановки в крае. Так, международные силы для Косова под командованием НАТО "годами ведут себя пассивно в части обеспечения безопасности сербов" при том, что это является их главной задачей. "На этом фоне глубокое беспокойство вызывает тот факт, что узурпирован объект "Бондстил", который создавался как миротворческий, но был превращен в закрытую зону и место подготовки косовских "вооруженных сил", - добавили они и указали на недостаточную эффективность Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).

"До сих пор остается открытым вопрос об ответственности стран НАТО за использование в Сербии, особенно в Косово, боеприпасов с обедненным ураном в ходе бомбардировок 1999 года", - констатировали Лавров и Дачич. От последствий радиоактивного заражения продолжают страдать не только местные жители, но и международные миротворцы. Министры также предупредили об опасности великоалбанской риторики: идеология, которую транслируют некоторые политики Приштины и Тираны способна "похоронить складывавшуюся десятилетиями систему региональной стабильности".

История вопроса

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали развивающиеся страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 18 стран, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Республику Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар, Республику Палау.