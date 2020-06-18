На Колыме утвердили дату выборов областных депутатов и новую схему избирательных округов

ТАСС, 18 июня. Депутаты Магаданской областной думы назначили выборы в региональный парламент на 13 сентября - единый день голосования. Они также утвердили новую схему одномандатных избирательных округов, сообщили ТАСС в четверг в думе.

"Приняли решение о назначении даты проведения выборов [седьмого депутатского созыва Магаданской областной думы]. Они пройдут в единый день голосования", - сказали в пресс-службе.

В парламенте региона отметили, что с 3 июля будет действовать новая схема избирательных участков. В связи с этим преобразуется и схема одномандатных округов.

Шестой созыв Магаданской областной думы был избран в 2015 году. Представители "Единой России" занимают 17 из 21 места, председателем парламента является выдвинутый этой партией Сергей Абрамов. Еще два места имеет КПРФ, по одному - ЛДПР и "Справедливая Россия".