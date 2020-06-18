На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Охинский городской суд в четверг днем удовлетворил иск губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о досрочном прекращении должностных полномочий мэра муниципалитета Сергея Гусева в связи с утратой доверия. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Принято решение снять Гусева с поста", - сообщил собеседник агентства. Решение вступило в силу сразу после его оглашения.

Как сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области, с сегодняшнего дня, согласно уставу муниципального образования, исполнять обязанности главы городского округа будет первый заместитель Гусева Наталья Рычкова.

Сергей Гусев находился на посту мэра Охинского района с 2017 года.

Скандал с мэром

В середине мая инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда на территории Охинского городского округа поймали на незаконной на охоте на уток мэра муниципалитета Гусева с напарником. В результате осмотра их лодки было обнаружено 12 гусей и 45 уток. Глава района имел право на охоту, но объем его добычи превышал установленный лимит. Кроме того, среди найденных в лодке уток было 19 самок, отстрел которых запрещен. В начале июня Охинский городской суд рассмотрел административное дело и вынес Гусеву наказание в виде лишения права на охоту сроком на восемь месяцев. При этом в 2017 году Гусев уже привлекался к административной ответственности, тогда он также был лишен права на охоту, которое ему было возвращено в текущем году.

В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия. Причиной послужила не только охота главы городского округа, но и то, что жители муниципалитета якобы периодически выражают недовольство руководством района. Сам Гусев утверждает, что в отношении него идет политическая травля в связи с его партийной принадлежностью - он представляет КПРФ.

Слушания по делу начались 9 июня.

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