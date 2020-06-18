Венецианская комиссия оценит поправку к Конституции РФ до конца года

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправке к Конституции РФ до конца года. Об этом сообщил ТАСС источник в СЕ.

"Венецианская комиссия планирует огласить свое мнение в связи с данным запросом до конца 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В конце мая на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ было принято решение запросить мнение Венецианской комиссии о соответствии европейским стандартам поправки к Конституции РФ, общероссийское голосование по закону о которой состоится 1 июля. Согласно протоколу совещания, от экспертов также хотят получить оценку процедуры ее принятия. Поводом для запроса стала петиция российских правозащитников, которую подписали более 200 тыс. человек.

Первый запрос в Венецианскую комиссию Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и по правам человека направил еще зимой, после январской сессии ассамблеи. Однако он касался лишь той части поправки, согласно которой провозглашается приоритет российской конституции над международными договорами и решениями межгосударственных органов, принятыми на основании положений международных договоров. Ответ Венецианской комиссии по этому запросу должен быть опубликован 18 июня в течение дня.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд изменений, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, а затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его главе государства.