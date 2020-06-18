Мурадов сообщил, что крымские общественники продолжат участие в мероприятиях ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Представители Крыма сталкиваются с препятствиями, готовясь к выступлениям на площадках ООН, однако они не намерены отказываться от участия в таких мероприятиях, так как стремятся развеять ложь о ситуации на полуострове, сообщил ТАСС зампредседателя Совмина Крыма - постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Представители крымских национально-культурных автономий, общественных организаций, СМИ с 2014 года регулярно участвуют в международных форумах, проводимых на площадках Совета по правам человека ООН и в ОБСЕ. Уверены, что эта практика будет продолжаться и развиваться, в первую очередь, в связи с усталостью самих крымчан слышать ложь в отношении себя и сделанного ими весной 2014 года выбора в пользу воссоединения республики с Россией", - сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что даже спустя шесть лет после Крымской весны, "не все приветствуют участие жителей Крыма в указанных мероприятиях, так как проамерикански настроенные политики некоторых стран мира не заинтересованы в озвучивании объективной информации".

"Нашим соотечественникам приходится сталкиваться с трудностями с попаданием на данные площадки - начиная с игнорирования их заявок на участие в конкретных событиях и вплоть до блокирования решения визовых вопросов в посольствах зарубежных стран в РФ. По этой причине мы бы не хотели раскрывать имеющиеся абсолютно конкретные планы по включению крымских общественных деятелей в запланированные на международных площадках события, отметим лишь, что внимательно следим за графиками их проведения и намерены использовать как офлайн-площадки Совета по правам человека ООН и Бюро по правам человека ОБСЕ [после снятия основных ограничений, вызванных вирусом], так и новые онлайн-форматы, развивающиеся в том числе в текущей ситуации", - отметил собеседник.

После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина и некоторые страны, в первую очередь, западные, отказались признавать Крым частью России, были введены санкции против РФ.