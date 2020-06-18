В ЦИК пообещали обеспечить полностью право проголосовать онлайн по поправкам в конституцию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина выразила уверенность, что право граждан принять участие в общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции в режиме дистанционного электронного голосования будет полностью обеспечено.

"Сейчас нам дана объемная картина текущего состояния дел и есть уверенность, что успешно будет обеспечено право граждан участвовать в общероссийском голосовании посредством дистанционного электронного голосования", - сказала Гришина в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в основной закон.

По ее словам, в настоящее время "стоят большие задачи, чтобы провести все испытания". "Запрос граждан и интерес [к электронному голосованию] огромный, и, мое глубокое убеждение, что за этим институтом будущее. Для новых поколений это уже практически как дышать - голосовать электронно", - отметила секретарь ЦИК.

Жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.