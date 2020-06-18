Для голосования по конституции образован 251 участок в 144 странах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 250 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ образованы на территории 144 стран. Об этом сообщил в четверг член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Клюкин в ходе видеоконференции с соотечественниками, проживающими за рубежом.

"По состоянию на сегодняшний день, на территории 144 стран образован 251 избирательный участок. Сформированы участковые комиссии. Для сравнения, на выборах президента было открыто 394 участка, а на выборах в Госдуму в 2016 году - 363. Меньше, намного меньше, но это объяснимо и понято", - сказал Клюкин.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже глава государства подписал соответствующий указ.